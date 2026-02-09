Возле Чернобыля заметили хищную птицу с мохнатыми лапами (фото)

Численность зимующих особей в значительной степени зависит от количества снега и наличия мелких грызунов.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали хищную птицу - ястреба зимняка, отличительной чертой которого является оперение на лапах. Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали соответствующее фото, на котором можно увидеть птицу в полете.

"Это птица семейства ястребовых, близкий родственник обыкновенного канюка, однако значительно лучше приспособленная к суровым условиям северной тундры. На всей территории Украины зимняк (Buteo lagopus) является пролетным и зимующим видом. Обычно эти птицы находятся в нашей стране с октября по март. Численность зимующих особей в значительной степени зависит от высоты снежного покрова и наличия мелких грызунов", - рассказали исследователи.

Говорят, что характерной чертой зимняка является густое оперение на лапах, которое надежно защищает его от мороза. Окраска птицы преимущественно светлая с темными вкраплениями: такое сочетание обеспечивает эффективную маскировку в зимнем ландшафте.

Основу рациона этого хищника составляют мелкие грызуны. Охотится он преимущественно на открытых пространствах: в степях, на опушках, пойменных лугах и полях. Добычу выслеживает, сидя на верхушках деревьев или возвышенностях почвы, а также во время медленного полета на небольшой высоте, описывая круги в воздухе. В сложные периоды, во время сильных морозов или при недостатке грызунов, зимняк может охотиться на мелких птиц или даже питаться остатками животных.

Жители Чернобыльского заповедника

Напомним, на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали лося, "гуляющего" в снегопад. Как отмечают исследователи, эти величественные животные очень хорошо приспособлены к зимним холодам, им не страшны ни морозы, ни снег. Густая шерсть животного удерживает тепло даже в сильные морозы, длинные ноги помогают легко передвигаться по глубокому снегу. Зимой лось снижает активность, экономит энергию и питается ветками, корой и побегами деревьев.

