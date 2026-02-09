Россия показала модернизированную планерную авиабомбу UMPB-5

Новые боеприпасы рассчитаны на применение с фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Россия заявила о появлении обновленной планерной авиабомбы для боевой авиации – UMPB-5, которая является развитием навигационно-коррекционного модуля UMPK-500. Как пишет Defence Blog, соответствующие фото и видео с новым боеприпасом появились в открытом доступе в течение последних дней.

В российских источниках новинку называют "унифицированной модульной планерной бомбой". Она продолжает линейку управляемых авиабомб с крыльями UMPK (унифицированный модуль планирования и коррекции), которые РФ массово применяет в войне против Украины.

Обновленная конструкция получила измененный корпус и другую конфигурацию крыльев, что должно обеспечить большую дальность поражения при сохранении существующей системы наведения.

По данным украинских источников, UMPB-5 использует ту же систему наведения, что и предыдущие версии российских планерных бомб. Речь идет о сочетании спутниковой навигации и инерциальной коррекции – системы, известные как SMART и "Комета-М12". Они позволяют сбрасывать боеприпас вне зоны действия значительной части систем ПВО, сохраняя приемлемую точность поражения стационарных целей.

Отдельно сообщается о версии UMPB-5R. По информации украинских источников, она оснащена малогабаритным турбореактивным двигателем производства SWIWIN. Это якобы позволяет увеличить максимальную дальность поражения до 200 километров. В отличие от классических планерных бомб, этот вариант способен поддерживать полет за счет тяги двигателя, а не только аэродинамического планирования.

В то же время российский мониторинговый канал "Полковник ГШ" отмечает, что даже без силовой установки дальность полета UMPB-5 была увеличена. По их оценке, за счет улучшенной аэродинамики и увеличенной площади крыла бомба может лететь на 40–50 км дальше, чем предыдущие модификации. В таком случае максимальная дальность может достигать около 160 километров при условии сброса с оптимальной высоты и скорости.

"Новые боеприпасы рассчитаны на применение с российских тактических самолетов, в частности фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые могут действовать с временно оккупированных территорий или из воздушного пространства РФ. Увеличенная дальность позволяет самолетам-носителям держаться дальше от передовых рубежей украинской ПВО, нанося удары по целям в глубине контролируемой Украиной территории", - пишет издание.

Ставка на массовость и дешевизну

Россия все активнее использует планерные авиабомбы как относительно дешевый способ доставки мощных боевых частей без значительного риска для авиации. Модульный подход позволяет превращать старые неуправляемые бомбы в высокоточное оружие с помощью навесных комплектов, что упрощает производство и логистику, отмечают иностранные аналитики.

