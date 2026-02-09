После атаки России на порт много масла 'путешествует' по Черному морю: ученый сделал тревожное заявление

В заповеднике загрязнено более 1 тыс. кв. м песчаной пересыпи.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, зафиксировали выброс на побережье растительного масла, утечка которого в Черное море произошла в декабре 2025 года из-за атаки РФ на торговый порт "Южный".

Об этом заявил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео. По его словам, подсолнечное масло, которое после дронной атаки по цистернам возле Аджалыкского лимана попало в море, и негативные последствия для биоразнообразия до сих пор фиксируются в Одесской области. Как пояснил ученый, масло продолжает мигрировать по морю.

"Основная его часть полимеризовалась и осела на бентосе Одесского залива. Но его остатки еще путешествуют по Черному морю и загрязняют берега далеко от места аварии. И вот снова выброс масла на песчаную пересыпь в нацпарке "Тузловские лиманы" после очередного мощного шторма 6 февраля... Обследование нами пересыпи 8 февраля после шторма показало, что пятнами масла покрыта песчаная пересыпь в разных местах общей площадью до 10000 кв. м", - подчеркнул Русев.

Экологическая катастрофа в Одесской области

Как писал УНИАН, в декабре 2025 года из-за массированных атак РФ по порту "Южный" (Одесская область) в Черное море попали тонны растительного масла. Как подчеркнули экологи, масло в морской воде образует пленку на поверхности, что ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов. Из-за масштабных выбросов на нескольких пляжах Одессы погибло много водоплавающих птиц.

Уже в конце января 20256 года на одесских пляжах был зафиксирован массовый выброс краснокнижных черноморских морских коньков. В частности, выбросы обнаружены вдоль береговой линии с плотностью от 2 до более 90 экземпляров на 1 кв. м побережья. Эколог, руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский считает, что причина гибели этих редких существ - утечка растительного масла, которая произошла в прошлом году.

