Украине нужно перехватить стратегию россиян на фронте: WSJ раскрыл ее преимущества

Издание отметило, что сейчас для россиян приоритетными целями являются украинские операторы беспилотников, а также логистические объекты.

Оккупанты научились более эффективно использовать беспилотники на фронте, что помогает им поддерживать наступление.

Как написало издание The Wall Street Journal (WSJ), что стратегия россиян в отношении беспилотников на поле боя сосредоточена на средней дальности от 20 до 80 км. Приоритетными целями являются украинские операторы беспилотников, а также логистические объекты.

WSJ акцентировало, что в отличие от этого, подход Украины по-прежнему в значительной степени направлен на нанесение максимальных потерь российской пехоте, когда она входит в зону поражения, начинающуюся примерно в 20 км от линии фронта.

При этом, как отметили журналисты, многие украинские солдаты и офицеры говорят о необходимости перемен, и что Украине нужно соответствовать российской стратегии систематического нанесения ударов по тылу.

Украинские силы могли бы лучше противостоять постоянному российскому давлению, если бы больше сосредоточились на ударах по российских операторах беспилотников и командных пунктах рот и батальонов, расположенных за много километров от линии столкновения, заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го штурмового полка, который воюет на Запорожском направлении.

"На тактическом уровне все лежит на их плечах", - отметил он.

"Россия применила более систематический подход к поиску украинских групп беспилотников, чтобы нарушить и уничтожить украинскую логистику беспилотников, поскольку это центр тяжести украинской системы обороны", - сказал Франц-Штефан Гади, австрийский военный аналитик.

Он добавил, что у Украины есть лучшие пилоты беспилотников, но их удары по целям в тылу носят фрагментарный характер.

Украина испытывает нехватку беспилотников и другого оружия, способного поражать цели на средней дистанции от 30 до 190 км за линией фронта, отметил Гади. Для улучшения арсенала нужна дополнительная помощь западных партнеров.

Издание отметило, что в Запорожской области легко понять, почему российская армия не может добиться решающего прорыва, несмотря на увеличение численности живой силы и боеприпасов.

"Там равнины простираются на многие километры и небо гудит смертоносными украинскими беспилотниками, когда российская пехота пытается пересечь поля. А российскую бронетехнику не пускают длинные рвы, обнесенные колючей проволокой и "зубами дракона"", - написало издание.

Войска Ширяева действуют как пожарные, бросаясь на помощь, когда российские солдаты находят бреши в украинской обороне. Они делают все возможное, чтобы стратегия сработала, сказал Ширяев.

Украина располагает большим количеством войск, удерживающих линию фронта в Донецкой области, что привело к нехватке войск для прикрытия южного фронта.

"Россияне выбирают дорогу и пытаются уничтожить все, что находится на ней или рядом с ней. Их цель - сломить украинских солдат морально, сделав любое передвижение к линии столкновения и от нее ужасающим", - сказал заместитель командира бригады на Запорожском направлении.

По его словам, его бригада наращивает возможности использования беспилотников средней дальности для ударов по российским войскам на расстоянии до 24 км от линии фронта, прежде чем те смогут предпринять попытки проникновения. Но необходим дальнейший прогресс.

"В последнее время россияне редко атакуют украинские позиции напрямую. Вместо этого небольшие группы солдат пытаются обойти их и продвинуться как можно дальше в тыл. Россияне платят высокую цену, но они продолжают наступление", - подытожило издание.

Ситуация на Запорожском направлении

8 февраля военный эксперт Павел Нарожный заявил, что Силы обороны способны удержать оборону вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизироваться в этом районе.

Вчера спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук также сказал, что оккупанты активизировали действия на Запорожском фронте. Он отмечал, что россияне определили этот участок фронта как один из своих приоритетов.

По его сведениям, враг перебросил подразделения Воздушно-десантных войск с Приднепровского направления для усиления давления вблизи Гуляйполя и Степногорска.

