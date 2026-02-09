Хотя для Кремля была важна позиция президента США Доналда Трампа по Украине, добавил министр.

Нацистские основы Украины должны быть ликвидированы, это условие безопасности для РФ.

Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS. Он даже добавил, что РФ не позволит размещать в Украине какие-либо виды оружия, угрожающие интересам российской безопасности.

Продолжая свою глубокую мысль Лавров сказал, что для Кремля была важна позиция президента США Доналда Трампа по Украине, при том неважно, что сказали бы в самом Киеве или "пещерные русофобы" в Евросоюзе.

Российский министр отметил, что Кремль принял предложение США по Украине, однако что это за предложение уточнить не удосужился, только сказал, что если "подходить по-мужски", проблема должна быть решена.

Он заявил, что после встречи российского диктатора Владимира Путина с Трампом на Аляске, которая состоялась 15 августа 2025 года, РФ и США должны были бы перейти к широкому сотрудничеству, но на практике все наоборот.

"США теперь сами не готовы на свои предложения по Украине, сделанные в Анкоридже", - констатировал Лавров.

Правда причин такого поворота событий он не указал.

Другие заявления Лаврова

В конце прошлого года сообщалось, что Лавров предложил США и НАТО российские ультиматумы декабря 2021 года как основу гарантий безопасности для России.

Эти ультиматумы предусматривают условия, которые могут подрывать существующую структуру НАТО, например, ограничение развертывания сил и вооружений в странах, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

