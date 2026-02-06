Киев не причастен к покушению на генерала в Москве, но есть другая версия, - WP

Скорее всего генерал поплатился за свою роль в подавлении восстания "вагнеровцев" в начале войны.

Украина вряд ли причастна к покушению на российского генерала Владимира Алексеева, которого неизвестный расстрелял в спину в Москве. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что Кремль, хотя и обвинил во всем Украину по старой привычке, не предоставил никаких доказательств этому. Киев также не брал на себя ответственности за эту акцию, хотя в прошлом в подобных случаях часто подтверждал свою причастность прямо или намеками.

Авторы публикации также акцентируют, что покушение произошло на фоне активных трехсторонних переговоров между Украиной, РФ и США, направленных на прекращение войны. И российскую делегацию возглавлял глава ГРУ адмирал Игорь Костюков, который является прямым начальником Алексеева.

Несмотря на то, что украинские спецслужбы за время войны реализовали ряд нападений на причастных к войне российских чиновников, нынешние и бывшие сотрудники западных спецслужб в общении с The Washington Post выразили сомнения, что за этим эпизодом стоит Украина.

Они, в частности, отметили, что покушение на Алексеева в тот момент, когда его шеф ведет переговоры с украинцами в Абу-Даби, могло бы сорвать дипломатический процесс и вызвать гнев администрации Трампа.

"Спецслужбы Украины уже совершали такие нападения в прошлом, но было бы достаточно безумно с их стороны делать это сейчас", – сказал изданию бывший высокопоставленный сотрудник разведки США.

Он также отметил, что участие в переговорах Кирилла Буданова, который до недавнего времени сам возглавлял украинскую военную разведку, стало бы основанием для еще большего скандала, если бы было доказано, что покушение совершили агенты ГУР.

"Мы не дураки, поверьте мне", – сказал журналистам бывший высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб, который тесно сотрудничал с Будановым.

По мнению собеседников издания, "гораздо более вероятно", что покушение на Алексеева было связано с "внутренней проблемой". В частности, упоминается его участие в подавлении восстания "Группы Вагнера" в 2023 году.

Покушение на Алексеева: что известно

Как писал УНИАН, 6 февраля в Москве было совершено покушение на жизнь генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

По сообщениям российских силовых структур, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала в подъезде его жилого дома на Волоколамском шоссе. Генерал получил ранение с близкого расстояния в спину. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

