В Харькове I уровень опасности: о чем предупреждают синоптики

Прогноз погоды в Харькове на 9 февраля.

В начале недели, 9 февраля, в Харькове и Харьковской области объявили повышенный уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"В течение суток 9 февраля 2026 года по городу и области будет сохраняться гололед. На дорогах гололедица", - предупреждают синоптики.

Они призвали водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах и объявили I уровень опасности, желтый.

9 февраля в Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. По области днем существенных осадков не прогнозируется. Местами образуется гололед, на дорогах сохранится гололедица. Ветер 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха снизится: днем будет от 8 до 13° мороза. В Харькове погодные условия будут аналогичными: днем без существенных осадков, гололед и скользкие дороги. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем -9°...-11°.

10 февраля установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается, однако гололед и обледенение на дорогах сохранятся. Ветер изменит направление на западный. Температура воздуха ночью снизится до -16°...-21°, днем будет колебаться в пределах -5°...-10°.

