Песков вспомнил о 'духе Анкориджа' и заявил о взаимопонимании с США

Песков заявил, что Кремль продолжает закрытые переговоры с США и надеется на "прорыв" в урегулировании войны.

Россия пока не получила ответа на предложение президента Владимира Путина направить часть замороженных в США российских активов в так называемый Совет мира. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистским СМИ.

По его словам, вопрос возможного участия России в Совете мира продолжает прорабатывать Министерство иностранных дел РФ совместно с союзниками и партнерами.

В то же время Песков подчеркнул, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, достигнутых Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

"Разговоры нужно вести в закрытом режиме", - заявил Песков.

Он также отметил, что работа над реализацией договоренностей между РФ и США, достигнутых во время контактов в Анкоридже, продолжается. По его словам, так называемый "дух Анкориджа" означает определенный уровень взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном, который, по мнению Кремля, может способствовать прорыву, в том числе и в урегулировании войны между Россией и Украиной.

В Кремле при этом не уточнили, о каких именно механизмах или форматах идет речь и на каком этапе находятся переговоры.

Совет мира Трампа - главные новости

Как сообщал УНИАН, 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе президент США Дональд Трамп официально заявил о начале деятельности "Совета мира", который он и создал.

Сейчас Совет насчитывает 27 членов, а возглавляет его Трамп. Кстати, он будет оставаться на этой должности и после завершения президентского срока, писали в СМИ.

Украина тоже получила соответствующее приглашение. Президент Владимир Зеленский говорил, что не представляет, как Украина может быть в "Совете мира" Трампа, где будет присутствовать и РФ.

Таким образом, Трамп созывает первое заседание созданного им Совета мира. Оно должно состояться уже 19 февраля в Вашингтоне.

