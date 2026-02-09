У них не сходится арифметика: ветеран АТО о нехватке личного состава в РФ

Если еще год назад РФ набирала личный состав с запасом, то сейчас они работают "в минус".

У россиян все активнее нарастает проблема с пополнением личного состава. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Не стоит из-за наших проблем впадать в ложное впечатление, что у них нет очень похожих, я бы сказал, иногда даже зеркальных проблем. Просто какие-то проблемы более острые у нас, какие-то более острые у них. У нас ключевая проблема - это нехватка людей, личного состава. Но у них именно эта проблема уже тоже выходит на первый план. Они уже прошли стадию, когда качество личного состава упало, пожалуй, до самого низкого. То есть, где можно набирать еще худший человеческий материал, чем они набирают сейчас, мне, честно говоря, трудно себе представить", - сказал он.

Теперь, по словам эксперта, в РФ возникает проблема не только с качеством, но и с количеством личного состава. Поскольку в последнее время РФ набирает меньше людей, чем теряет на поле боя.

"Это то, чего еще полгода назад не было. Еще полгода назад они очень некачественным человеческим материалом, но все же набирали по количеству столько же, сколько выбывало. Год назад они набирали с запасом, хотя опять же качество было очень плохое. А теперь уже и количество, и качество. У них уже не сходится арифметика. Они уже не успевают полностью даже формально восполнить те потери, которые они имеют. Ну, а это на самом деле главное в войне", - добавил Дикий.

Потери РФ: важные новости

Ранее о том, что потери РФ начали превышать объемы вербовки, сообщил и командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, в январе это произошло во второй раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Между тем заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин подтвердил информацию о том, что цель Украины уничтожать до 50 тысяч оккупантов в месяц является реалистичной. По его словам, это зависит от того, насколько справедливо будет распределен ресурс. А также, насколько современным и своевременным будет это обеспечение.

