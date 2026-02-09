'У них есть примерно месяц': Дикий об энергетическом давлении РФ на Украину

За прошлый год с тяжелыми боями армии РФ удалось захватить 1% украинской территории.

Россия своими ударами по украинской энергетике пытается как можно быстрее дожать Украину до капитуляции. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Они надеются дожать нас до капитуляции, пока им помогает их вечный союзник генерал мороз. У них где-то примерно еще есть месяц, когда они могут делать нашему гражданскому населению очень-очень некомфортно. Дальше просто объективно станет существенно теплее и такие же даже интенсивные удары уже будут иметь гораздо меньший эффект", – сказал Дикий.

Он пояснил, что РФ понимает, что за месяц они не способны получить существенного преимущества на фронте. И такой зимней кампанией по террору гражданского населения Россия фактически определила, что их армия не способна добиться перелома в войне.

"То, что мы видели в прошлом году, это ползание и 1% нашей территории отжатый за год тяжелых боев, это их максимум. Они фактически сейчас это признают, но теперь у них ставка на нас с вами. Они считают, что окей, ВСУ мы не одолели. Они по факту это уже для себя признали. Но есть гражданское население. А гражданское население - это потенциально слабое звено. А Украина - это демократия, к гражданским настроениям в соцсетях и крикам населения там относятся серьезно", - заявил Дикий.

Он пояснил, что РФ таким образом пытается заставить гражданских украинцев давить на власть, требуя подписать мир "любой ценой".

"А мы знаем, какую именно цену выставила Россия. Ценой их мира является то, чтобы мы просто взяли и без боя добровольно фактически легли под русский мир. Вот их цена мира. Вот и они всерьез надеются, что мы с вами на это пойдем. Что мы начнем требовать от нашей власти подписать те 28 знаменитых пунктов, или там какую-то незначительную их модификацию. Вот что угодно, только бы это прекратилось. И поэтому они очень-очень спешат", – пояснил Дикий.

Удары РФ по энергетике: что известно

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что, учитывая последствия атак, есть сомнения, сможет ли ситуация со светом в Украине улучшиться к следующему отопительному сезону. Он отметил, что летом могут быть улучшения в графиках отключений на 30%. Однако на 100% или даже на 70-80% потребности гражданского населения закрыты не будут.

Между тем, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что для киевлян альтернативы ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые существенно пострадали от атак РФ, пока фактически нет. Он также отметил, что действующий отопительный сезон вряд ли продолжится для ряда районов Киева.

