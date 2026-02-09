В МИД призвали Евросоюз пожизненно запретить въезд российским захватчикам

Эстония стала первой страной-членом ЕС, которая ввела соответствующие запреты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркивает, что каждый россиянин, причастный к захватнической войне России против Украины, должен получить пожизненный запрет на въезд в страны-члены Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины.

"Пора ввести полный запрет на въезд в ЕС для граждан России, которые участвовали в российской агрессии против Украины", - подчеркнул Сибига.

По словам главы МИД, во-первых, речь идет о долгосрочной национальной безопасности европейских государств и защите их граждан от российских бандитов.

Кроме того, как отметил министр, во-вторых, "это установит правильную цену за неправильный выбор: каждый россиянин, который подписывает контракт на вторжение в Украину, будет знать, что он также подписывает себе пожизненный запрет на въезд в Европу".

Сибига отметил, что Эстония уже продемонстрировала лидерство, внедрив соответствующие национальные решения и доказав, что механизм работает. Министр заявил:

"Теперь пришло время распространить это на весь Европейский Союз, и я призываю своих коллег из ЕС серьезно отнестись к этому шагу".

Он добавил, что речь идет об укреплении безопасности Европы.

Запрет на въезд в ЕС для россиян

Как сообщал УНИАН, в конце января высокий представитель Евросоюза Кая Каллас рассказала, что страны-члены ЕС рассматривают предложение запретить российским участникам боевых действий в войне против Украины въезд в Шенгенскую зону. По ее словам, уже многие страны выразили поддержку этому предложению.

