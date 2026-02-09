Почти 200 входов и 50 комнат: удивительные жывотные строят свои 'общежития'

Норы барсуков могут быть заселены десятилетиями или даже столетиями и постепенно расширяться сменяющимися поколениями.

Европейские барсуки - это не типичные куньи. Большинство представителей этого семейства плотоядных млекопитающих, к которому также относятся ласки, горностаи, выдры, куницы и росомахи. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что это одиночные, воинственные животные, которые собираются вместе только для спаривания и споров о территориальных границах.

Эти коренастые, полосатые, сопящие звери живут группами, разделяя сеть подземных туннелей и камер - называемых норами - с членами своей большой семьи.

Интересно, что большинство кланов состоят из шести-восьми взрослых особей плюс их детеныши, хотя в одной норе на территории поместья Вудчестер в Котсуолдсе на юго-западе Англии (где барсуков изучают с 1970-х годов) было обнаружено не менее 30 особей. Спальные места обустроены травой, папоротником и мхом, которые регулярно меняются.

Норы барсуков могут быть заселены десятилетиями или даже столетиями и постепенно расширяться сменяющимися поколениями. Чем старше нора, тем больше она, вероятно, будет, особенно если она вырыта в устойчивых грунтах, не подверженных обрушению.

Отмечается, что довольно мало нор было изучено подробно, но самая большая из известных была обнаружена на холмистых меловых равнинах Южных Даунсов на южном побережье Англии. В начале 1990-х годов биологи из Университета Сассекса воспользовались возможностью раскопать её до того, как её снесли бульдозерами для строительства новой дороги.

Они обнаружили 50 камер, соединенных 879 метрами туннелей, доступ к которым осуществлялся через 178 входов. Нора занимала площадь 1744 м², что примерно равно шести с половиной теннисным кортам или полутора олимпийским бассейнам.

Интересно, что строительство нор может быть одной из движущих сил нетипичной для барсуков общительности. Будучи обитателями холодных северных широт, барсуки нуждаются в укрытии от непогоды, и все эти рытье нор требует коллективных усилий.

В отличие от большинства куньих, которые являются активными хищниками, охотящимися на других позвоночных, барсуки предпочитают донных червей. В статье сказано:

"Это обильный, повсеместно распространенный и возобновляемый ресурс, который нелегко монополизировать отдельным особям. Другими словами, пищи хватает на всех, поэтому агрессивное поведение по отношению к соседям не принесет никакой пользы".

