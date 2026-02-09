В Одессе ввели I уровень опасности (инфографика)

Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

В Одессе в начале недели, 9 февраля, объявили повышенный уровень опасности из-за опасной ситуации на дорогах. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 9 февраля сохранится гололедица", - прогнозируют синоптики.

По прогнозу, сегодня в Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой снег, а днем уже будет без существенных осадков. Гололедица. Ветер северный 9-14 м/с. Температура по области -2°...-7°, в Одессе термометры покажут -4°...-6°.

На автодорогах области местами гололедица, видимость во время снега 1-2 км.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

В течение ближайших двух дней в Украине сохранится ощутимый холод, после чего морозы постепенно ослабеют. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на вторник мороз усилится до -20...-22 градусов. Несколько более мягкие погодные условия ожидаются на юге и юго-западе страны, где в ночное время будет около -12 градусов.

Синоптик отметила, что дневные показатели сейчас не столь показательны, ведь основной дискомфорт создают именно ночные минимумы, которые хорошо ощущаются на открытых участках лица. В то же время она отметила, что сильные морозы задержатся ненадолго: самыми холодными останутся ночи 9 и 10 февраля, после чего теплый воздух постепенно начнет вытеснять холод.

