Василий Рыбников

Такими и им подобными комментариями сопровождают вяликий триумф всемирно любимой чудо-вакцины «Спутник V» бессовестные провокаторы, танцующие под дудку фармацевтической закулисы, но никакие ухищрения заокеанских раздувателей войны не в силах остановить победное шествие русского зелья по планете. Стоит ли удивляться, что последним шансом стоящего на грани банкротства «Пфайзера» на хоть какой-либо сбыт своего залежалого товара стала Украина?

Все люди, скончавшиеся после (а особенно до) укола смертельного пфайзера, сделали это в больших мучениях, а те, кто выжил, позавидовали мертвым

Конечно же, нет. Понимая, как все это нелепо выглядит, ястребы Пентагона на днях состряпали для западной прессы ряд статей о том, что Россия якобы ведет пропагандистскую кампанию против горе-вакцин «Pfizer»и «Moderna», основанную на вранье и манипуляциях, одновременно расхваливая свой «Спутник», - но кто в здравом уме способен поверить в такую нелепость?.. Общеизвестно, что уже сейчас количество жертв американских вакцин сопоставимо с количеством погибших в Вяликой отечественной войне, когда Россия освободила мир от коричневой чумы.

Напомним, Россия освободила мир от коричневой чумы.

Известно также, что все люди, скончавшиеся после (а особенно до) укола смертельного пфайзера, сделали это в больших мучениях, а те, кто выжил, позавидовали мертвым. Таков был, в частности, мальчик Максим - военнослужащий в/ч 83576 армии РФ, базирующейся в Крыму. «Провакцинировали весь полк. Многие отказывались, но отказ не был принят... У Максима начался отек горла... Сутки в реанимации!.. Вопиющее безобразие! Они просто убивают наших детей!» - восклицает возмущенная американским беспределом бабушка юного витязя, но чего уж теперь возмущаться. Командование предлагало Максиму уколоть безвредный чудодейственный «Спутник», однако парень заупрямился: не хочу, говорит, ваш «Спутник» поганый, хочу американский «Пфайзер», мне о нем говорил Навальный! Вот дурак, нашел кого слушать. Но делать было нечего - покручинилось командование, да и дало Максиму «Пфайзер», чай не в тоталитарной Украине дело было, - в свободном Крыму. Вот и скособочила Максима смертельная гангрена, будет теперь добрым молодцам урок.

Уже вовсю процветает международная контрабанда «Спутника», в частности, в США, где его массово вводят себе самые богатые люди

Стоит ли удивляться, что сегодня весь мир массово отказывается от американских вакцин и мечтает об удивительном «Спутнике», как во времена Вяликой отечественной войны мечтал о том, чтобы Россия освободила его от коричневой чумы? «Пока в странах Запада пытаются решить множество проблем с вакцинацией - от нехватки препаратов до боязни некоторых стран не получить вакцину вовсе, - в России можно поставить прививку, буквально не отвлекаясь от покупок в магазине, пишут западные СМИ, - пишут российские СМИ. - В России по вопросу вакцинирования нет ни очередей, ни ограничений по возрасту, ни по гражданству». Где поймают, там и колют. Нагнулась бабушка за хлебом в магазине - а в заднице уже шприц вяликий, чудотворный! Так и привилась, не отвлекаясь от покупок.

К ужасным последствиям приводит отказ от «Спутника»

Запад скрипит зубами от зависти, а поделать ничего не может. Как сообщают источники телеканала «Царьград», уже вовсю процветает международная контрабанда «Спутника», в частности, в США, где его массово вводят себе самые богатые люди, ведь «Спутник» неприхотлив в транспортировке, дешев, эффективен, распрекрасен. Пфайзера, конечно, везде как грязи, да только кому он нужен?

Российские специалисты знают ответ и на этот вопрос. «Теперь единственный шанс США и западных фармацевтических гигантов сбыть свою продукцию - это Украина. Это государство начисто лишено суверенитета и делает всё по указке американского посольства, - пишет российская пресса. - Министр здравоохранения Степанов на выходе из посольства США молча потупил глаза, а представитель США честно сказала, что Украина не будет покупать русскую вакцину. И точка». Уже сейчас на территории Украины действуют тайные лаборатории ЦРУ, в которых адский «Пфайзер» варит свое сатанинское варево. Как сообщают российские СМИ, в населённых пунктах, где развёрнуты такие лаборатории, дикие животные выходят умирать к людям, а пчёлы гибнут роями.

Вот к каким ужасным последствиям приводит отказ от «Спутника». Купите его уже хоть кто-нибудь.

Всех желающих помочь украинской армии делать последствия для российских наемников на Донбассе еще более ужасными просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников

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