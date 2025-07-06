По словам премьер-министра Венгрии, если Украина вступит в ЕС, то там начнется война.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал предположение, что если бы каждое из государств-участников Европейского Союза проводило голосование по вступлению Украины в ЕС, то в большинстве стран люди сказали бы "нет", как это было в его государстве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Бюрократы, которые живут в брюссельском пузыре, возможно, смогут дать сложное объяснение того, почему Украине стоит вступить в Евросоюз, но у людей есть два очень простых, очевидных, доказательства того, почему это не так. Первое: если включим Украину, которая воюет, включим и войну. Мы не хотим войны в Европе", - отметил политик.

По его словам, вступление Украины в ЕС "уничтожит" экономику Венгрии, поэтому "риск огромный".

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"Люди в Брюсселе идут по ложному пути. Они думают, что важное решение, которое определит судьбу всей Европы, можно принять без народа. Они ошибаются. Членства Украины не будет. Венгрия остановила это. Они зря говорят, что игнорируют это, они вынуждены это делать", - подчеркнул Орбан.

Позиция Орбана в отношении Украины - последние новости

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил, можно ли договориться с Орбаном по вопросу вступления нашего государства в ЕС. По его словам, по этому вопросу еще есть шансы.

"Достичь каких-то прорывных результатов сегодня с администрацией в Будапеште будет очень сложно. Это не значит, что с ними не нужно поддерживать контакт, обсуждать различные вопросы", - подчеркнул дипломат.

В то же время Климкин считает, что Украине следует наладить диалог с венгерской общиной, ведь есть немало венгров, которые помогают Киеву в отражении российской агрессии.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отреагировала на то, что Орбан блокирует движение Украины в ЕС. По ее словам, "венгры - это далеко не вся Европа".

"К счастью, наше движение в Европу не зависит от отдельных личностей. Это тектоническое движение, которое перемелет все на своем пути. В конце концов, эти одиннадцать лет войны именно об этом. И нас никто не остановит. Ни Россия, ни Орбан", - заверила Верещук.

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