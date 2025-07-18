Он отметил, что на прошлой неделе состоялась встреча "Коалиции решительных".

Планы по отправке сил сдерживания в Украину практически завершены и готовы к реализации, когда будет достигнуто перемирие. Такое заявление сделал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Я доволен, как и другие члены коалиции, что эти планы сейчас настолько готовы, насколько это возможно до достижения перемирия, и именно поэтому на прошлой неделе мы провели встречу "Коалиции решительных", чтобы утвердить эти планы. Но сейчас это уже продвинутые планы. Они готовы к реализации", – сказал он.

По словам Стармера, разработка военных планов требует времени. Именно поэтому их подготовкой решили заняться до прекращения огня в войне России против Украины.

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"Самое важное и часто самое сложное – у нас есть командная структура, благодаря которой планы могут очень быстро перейти от стадии планирования к стадии реализации", – констатировал Кир Стармер.

Миротворцы в Украине

В Европе уже не один месяц говорят о возможности отправки миротворцев в Украину. Однако есть нюанс.

Хотя некоторые страны и рассматривают отправку сил сдерживания в Украину, они готовы сделать это только после достижения перемирия в войне.

В Европе также пытались заручиться поддержкой США. Но, как пишет Bloomberg, Штаты не будут прикрывать с воздуха европейских миротворцев в Украине.

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