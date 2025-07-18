США "спешат" предоставить оружие Украине, заявил Уитакер.

Соединенные Штаты предпринимают шаги по быстрой поставке оружия в Украину в рамках плана президента Дональда Трампа, предусматривающего закупку оружия Европой, и рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Об этом заявил спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер, пишет The Guardian.

В то же время он добавил, что точную дату завершения этого процесса он назвать не может.

Уитакер также заявил, что "ведётся постоянный разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.

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"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим наличие всего необходимого. В то же время, я думаю, мы все признаем острую необходимость, в которой Украина сейчас нуждается на поле боя и для защиты своих городов", - отметил он.

Patriot для Украины - новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Трамп объявил об отправке Patriot для Украины. Он заявил о планах отправить 17 Patriot, хотя, по мнению экспертов, речь идет скорее всего идет о 17 пусковых Patriot, то есть двух батареях.

Позже Трамп заявил, что системы уже находятся на путив Украину из Гермнаии. Однако правительство Германии опровергло это заявление. Представитель Минобороны страны заявил, что правительство Германии не осведомлено о таких поставках.

17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит Patriot в течение ближайших недель.

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