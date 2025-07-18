18 июля в мире и в православной церкви наступает несколько праздников.

18 июля 2025 года считается важной датой для верующих - они могут молиться об избавлении от жизненных неурядиц. Мы разобрались, какой сегодня праздник наступает в нашей стране и на всей планете, о чем говорят народные верования и какие есть опасности дня.

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Какой сегодня праздник в мире

18 июля отмечается Международный день Нельсона Манделы. В эту дату 1918 года родился Мандела, борец за права темнокожих в Южно-Африканской Республике. Он посвятил жизнь преодолению неравенства, отсидел за это в тюрьме и добился успеха - все жители страны, не зависимо от цвета кожи, получили равные права и на первых демократических выборах выбрали Нельсона президентом ЮАР. За вклад в борьбу с расизмом ему посвятили отдельное всемирное торжество.

Помимо Манделы, 18 июля - праздник именин таких мировых знаменитостей - натуралист Роберт Гук, писатель Уильям Текерей, физик Гендрик Лоренц, философ Томас Кун, химик Роалд Гоффманн, кинорежиссер Пол Верховен, актеры Вин Дизель и Кристен Белл.

Какой сегодня праздник в Украине

Самые выдающиеся украинцы среди тех, кто родился в сегодняшнюю дату, это театральный актер и режиссер Николай Садовский, художник Василий Забашта, кинооператор Юрий Ильенко, активистка Евромайдана и военнослужащая ВСУ Юлия Микитенко.

Официально ни один праздник сегодня в Украине не отмечается.

Какой сегодня праздник церковный

В современном православном календаре 18 июля вспоминают мученика Емелиана. В молитвах у него просят, чтобы святой отвадил беду и горе. Если вам интересно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то почтите святого Евсевия Самосатского.

Какой праздник 18 июля в народе

Наши предки судили о будущей погоде по нынешним погодным явлениям. Вот какие есть приметы в эту дату:

если облака пожелтели, то приближается дождь;

западный ветер сулит грозу, восточный - засуху;

если на елке появились молодые шишки с верхушки, то зима будет мягкой, а если с нижних веток, то суровой.

По давним обычаям сегодня праздник, удачный для работы в поле и сбора урожая. А для финансового достатка стоит быть экономным и сделать заначку.

Что нельзя делать сегодня

Этот день считается несчастливым для финансов. Запрещено в праздник сегодня считать деньги и хвастаться уровнем заработка, а также влезать в долги и оформлять кредиты. Также не стоит подметать пол веником.

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