Кремль уже привык к тому, что угрозы Трампа являются просто пустой болтовней.

Дональд Трамп дал Владимиру Путину 50 дней на то, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. Некоторые обозреватели предполагают, что теперь Россия значительно усилит свои атаки, чтобы захватить как можно больше украинской территории в этот промежуток времени. Однако исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в интервью "Украинскому радио" высказал другое мнение.

"Что может произойти за 50 дней? Россия воюет на максимуме своих возможностей. Вся их оборонка загружена, вся северокорейская оборонка загружена, людей они ищут по всему миру и все равно не могут выгрести темп, который они сами задали. Поэтому все ужасное, что могла сделать с нами Россия, она уже сделала", - подчеркнул он.

По мнению Жмайло, России остается разве что ударить по Украине ядерным оружием, но это ей запрещает Китай. Именно поэтому аналитик не верит, что в отведенный Трампом срок россияне сделают что-то такое, что выходит за пределы текущей ситуации.

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Другой вопрос - что сделают США, если Россия снова проигнорирует ультиматум Трампа. Жмайло напомнил, что президент США уже угрожал Кремлю санкциями, если встреча в Стамбуле не принесет прекращения огня. Но санкций так и не было, что, по мнению эксперта, лишь разожгло желание Путина воевать дальше.

"Он (Путин) где-то почувствовал силу, потому что все активнее на его сторону начал становиться Китай. Поэтому сейчас нам критически важно сосредоточиться на наших отношениях с Вашингтоном и за это время по максимуму вытянуть оружия для нашего фронта", - добавил аналитик.

50 дней Трампа

Как писал УНИАН, в понедельник Дональд Трамп выступил с сенсационным заявлением. Он заявил, что введет против России мощные вторичные санкции, если в течение 50 дней Киев и Москва не достигнут "справедливого соглашения".

В Брюсселе на это заметили, что Трамп дал Путину слишком много времени на размышления: в течение этих 50 дней россияне продолжат убивать.

Некоторые аналитики считают, что Путин проигнорирует Трампа и продолжит воевать дальше, а Трамп в свою очередь не решится ввести санкции, потому что они будут применены против Китая и Индии - важных торговых партнеров США.

Другие аналитики предполагают, что Путин попытается усилить наступление на фронте, чтобы сломать сопротивление Украины в отведенные Трампом 50 дней.

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