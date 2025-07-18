Давайте проверим вашу внимательность к деталям.

Оптические иллюзии и визуальные головоломки – это задания, созданные для тех, кто пытается найти что-то развлекательное и одновременно интеллектуальное. Они не только помогают скоротать время, но и тренируют различные навыки.

К примеру, регулярное решение головоломок способствует улучшению вашего IQ и навыков наблюдательности, внимательности, концентрации, памяти и тому подобное. А благодаря ограничению во времени в новой головоломке от УНИАН вы еще и потренируете свои навыки тайм-менеджмента.

В этом задании вам нужно детально исследовать изображение с десятками различных цифр. Где-то в этом хаосе находится число "971". Вам нужно его найти.

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На поиски у вас будет всего 11 секунд. Поэтому советуем ни на что отвлекаться. Искать спрятанное число стоит по горизонтали или по вертикали, но не по диагонали.

Готовы? Время пошло!

Итак, ваши 11 секунд на поиск числа "971" исчерпаны. Удалось ли вам его заметить? Если вы справились, у вас глаза орла, а вашей внимательности к мелочам позавидуют даже детективы.

Ответ на головоломку:

Больше интересных заданий от УНИАН

Почему бы не проверить свои способности в похожем, но в то же время очень отличающемся задании? Предлагаем вам найти три слова на картинке. Справиться с этим заданием нужно всего за 15 секунд.

Или же можете попробовать найти слово "слива". На ответ в этой головоломке мы отвели 7 секунд.

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