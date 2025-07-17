Ограничения наложены на трех должностных лиц Сухопутных сил ВСУ.

Венгрия ввела санкции против трех должностных лиц Сухопутных сил Украины в связи со смертью мобилизованного этнического венгра, который имел двойное гражданство. Об этом сообщает издание Telex.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, санкции введены против начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ (полковника Виталия Ткаченко), командующего оперативного командования "Запад" (бригадного генерала Владимира Шведюка) и руководителя Департамента мобилизации Министерства обороны (полковника Романа Юзвенко). Всем троим запрещен въезд на территорию Венгрии.

Сийярто также пригрозил Украине "большими проблемами" в случае дальнейшего ухудшения венгерско-украинских отношений. В этом контексте он напомнил, что именно Венгрия является основным каналом поставки в Украину европейской электроэнергии и газа.

Видео дня

"Поэтому Украина будет иметь действительно большие проблемы только в случае замораживания этих отношений", - сказал он.

Венгрия обвинила работников ТЦК Закарпатья в убийстве венгра

Как писал УНИАН, в начале этой недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что будет добиваться от Евросоюза осуждения мобилизационного процесса в Украине.

Правительство Виктора Орбана утверждает, что работники ТЦК на Закарпатье якобы убили венгерского гражданина Йожефа Шебештьена во время попытки мобилизовать его.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ еще 10 июля сообщала об этом случае. Там отмечали, что этнический венгр имел украинский паспорт и звали его Иосиф Шебештень. Также сообщалось, что умер он не от побоев, а от тромба в легких. Причем произошло это не во время мобилизации, а после того, как он самовольно покинул часть - сбежал из учебного центра через несколько дней после мобилизации и самостоятельно обратился в больницу.

"Заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, которая наступила 06.07.2025 года, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии", - заявили ВСУ.

Однако венгерские СМИ писали, что в Сети якобы есть видео, на котором видно Иосифа Шебештеня сильно избитым. Вроде бы его били украинские военные.

Вас также могут заинтересовать новости: