10 доказательств того, что запуск космического корабля Маска является фейком

Василий Рыбников

Случайный успех примитивной поделки американских империалистов «Crew Dragon» («Прекрасная Скабеева») вызвал шквал закономерных сомнений во всем цивилизованном русском мире. Возмутительное количество странностей и нестыковок, сопровождавших сокрушительный провал Маска, убедительно доказывает русским людям, что запуск богопротивной ракеты является такой же наглой фальсификацией, как и высадка американцев на Луне.

Что же не так с космическим кораблем Илона Маска? Конечно, всё. Российские СМИ приводят множество вопиющих доказательств того, что американская ракета - это сплошной фейк от начала до конца. Кто вообще ее видел? Никто не видел, и вот почему.

1. «Crew Dragon» не был освящен ни одним лоном православной матушки-церкви, а между тем, это азы военно-космического воздухоплавания, потому что, будучи неокурен и несоборован, корабль не летит, особенно если на его борту нет чудотворной иконы «Усекновение иже возлетихом». Примечательно, что Владимир Владимирович Путин, узнав о таком вопиющем просчете американцев, в одностороннем порядке согласился прислать на мыс Канаверал в рамках гуманитарной помощи своего лучшего космического священника, проверенного не одним «Протоном», но натасканные на взрывчатку собаки подняли гвалт, и батюшка ушел, пожав плечами, ибо когда господь желает наказать Маска, он лишает его ума.

«Crew Dragon» не был освящен ни одним лоном православной матушки-церкви, а между тем, это азы военно-космического воздухоплавания

2. Россия освободила мир от коричневой чумы.

3. Как четко отметили российские наблюдатели, американские астронавты, насильно помещенные на борт «Crew Dragon», были старые. «Пилотировать Crew Dragon посадили ветеранов. На корабле Маска полетят те, кого не жалко», - констатировали в РФ, с самого начала понимая, как трагически все кончится, и как в воду смотрели! По другой версии, оба астронавта с самого начала были мертвые, а испанский диспетчер Карлос видел, как американская ракета была сбита истребителем киевской хунты с помощью украинского «Бука», за рулем которого сидел Порошенко. Пазл сложился.

4. Скафандры, в которые вставили тела американских астронавтов, были слишком красивые. По сообщениям российской прессы , именно в таких скафандрах русские санитары обеззараживают подъезды от коронавируса, а простой народ ходит по грибы. «А собирались вообще лететь?» - задают резонный вопрос журналисты-расследователи. Конечно же, нет, и неудивительно, что когда «Crew Dragon» взлетел, скафандры лопнули, а внутри никого!

5. Американцы сами не верили в успех своей глупой затеи, потому что даже не сумели придумать хорошей песни на случай удачи этого безнадежного, вредного проекта. Когда в интернете появился знаменитый дипфейк с Маском, поющим русскую народную песню «В какой-то дымке матовой летим к еб#ней матери», певец из группы «Земляне» некто Скачков лишь развел руками и заявил , что пусть поет дурак, что ж делать: «У них же нет достойной песни. Пускай поют нашу. У них нет ничего подобного, у нас есть песня, а у них нет». И это, разумеется, касается не только песни.

Американцы сами не верили в успех своей глупой затеи, потому что даже не сумели придумать хорошей песни на случай удачи этого безнадежного, вредного проекта

6. Так называемый космический корабль так называемого Илона Маска имеет российское происхождение. Об этом заявляет член Государственной Думы РФ Александр Шерин, резонно отмечая, что «Crew Dragon», очевидно, полностью создан из российских запчастей, в частности, многие российские телезрители, следившие за пуском, видели, в основном, говно и палки. Существует также точка зрения, что «Crew Dragon» на самом деле не что иное, как российский космический корабль «Контр-адмирал Паисий Птибурдуков», похищенный пять лет назад с Байконура украинским бюро ЦРУ и вывезенный на мыс Канаверал через печально известные украинские лаборатории по созданию коронавируса, причем, целиком, потому что если бы американцы везли его по частям, то не сумели бы собрать обратно, - у них просто нет таких российских технологий.

7. Деньги, которые США потратили на видимость постройки космического корабля, могли быть розданы американским пенсионерам, сообщает российская пресса, напоминая, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции в США безработица подскочила до рекордно высоких показателей, «а теперь к этому добавились ещё и массовые беспорядки». Таким образом, ракета Маска фактически погубила США уже сегодня. Америки, считай, нет, а Рогозин предупреждал, а Маск не послушал.

8. Фейковый запуск космического корабля «Crew Dragon» производился под прикрытием «первой в истории космической диверсии». В день так называемой стыковки этого недоразумения с МКС русский телеканал «Царьград» обнародовал масштабное орбитальное расследование , доказывающее, что знаменитую дыру в Международной космической станции 30 августа 2018 года прорубила американская террористка Серена Мария Ауньон-Чэнселлор гигантским топором, «а за стеной завывал в руках гестапо водитель Бормана». Только теперь стала понятна цель этой коварной спецоперации: очевидно, именно через эту дыру на МКС пролезли фейковые астронавты Маска, чтобы инсценировать якобы успешность миссии «Crew Dragon». Черта с два у них получилось.

Ракета Маска фактически погубила США уже сегодня. Америки, считай, нет, а Рогозин предупреждал, а Маск не послушал

9. Россия освободила мир от коричневой чумы.

10. В Воронеже стартовала научная мысль о возможности создания рисунка первого сверхнового российского частного многоразового (гораздо более многоразового, чем что бы то ни было) космического корабля «Арго» из композитных материалов, который разорвет Маска в клочья, вот тогда, суки, все попляшете, сволочи, фашисты.

Всех желающих помочь украинской армии в борьбе с русскими фашистами на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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