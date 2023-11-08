По словам российских чиновников, видеохостинги RuTube и" VK видео " смогут тягаться с западными конкурентами не ранее, чем через пять лет.

Видеохостинг YouTube в России не заблокируют минимум до 2028 года.

Об этом говорится в статье российской "Парламентской газеты". Издание ссылается на интервью с заместителем председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике и информационным технологиям Антоном Горелкиным.

По его словам, российские видеохостинги RuTube и "VK видео" смогут тягаться с западными конкурентами не ранее, чем через пять лет, "если ничего не изменится и ветер будет дуть в том же направлении".

Видео дня

Относительно блокировки YouTube чиновник уточнил, что этот вопрос находится в полномочиях регулятора Роскомнадзора, а не парламентариев.

"У RuTube очень сложная судьба. Там изначально были приняты неправильные менеджерские решения. Он мог бы стать полноценным конкурентом YouTube, но менеджеры начали развивать его по другой модели. И он проиграл. YouTube и технологически, и идеологически встроился в рунет, построил самую масштабную сеть доставки контента, внедрил постмодерацию и вообще выиграл по качеству. И мы этот рынок в свое время потеряли", - констатировал Горелкин.

В свою очередь председатель совета Фонда развития цифровой экономики РФ Герман Клименко отметил Telegram-каналу "Радиоточка НСН", что российские видеохостинги не смогут догнать YouTube.

"RuTube и VK, конечно, пытаются стать полноценной заменой YouTube. У RuTube получается хуже, у VK-лучше. Последний имеет большую практику предоставления массовых сервисов. Но проблема в том, что YouTube тоже не стоит на месте. Вопрос в том, можно ли вообще, отстав, создать аналогичный продукт, что будет с конкурентом в этот момент? Думаю, догнать YouTube мы не сможем. А вывести его на уровень, который был бы пользователями адекватно воспринят, - да. На это понадобится два-три года", - пояснил Клименко.

Блокировка YouTube в России

Российская компания VK, владеющая социальной сетью "Вконтакте", начала активно расширять аппаратную инфраструктуру для быстрой перекачки видеоконтента. Это, вероятно, подготовка к блокировке Youtube на территории России, функции которого возьмет на себя указанная соцсеть.

Отмечается, что, устанавливая свои CDN-сервера у провайдеров, соцсеть тем самым фактически повторяет принципы обустройства инфраструктуры корпорации Google, которая владеет видеохостингом Youtube.

В околовластных кругах России периодически звучат призывы заблокировать Youtube, который до сих пор не трогали, поскольку он очень популярен среди россиян в отличие от довольно нишевых Instagram и Facebook.

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