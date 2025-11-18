В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры прокуратура начала расследование актов диверсии террористического характера.

В ночь на 18 ноября возобновилось двухпутное движение на железной дороге в Польше, которая была повреждена в результате диверсии, пишет RMF24.

Отмечается, что на участке Соболев - Жичин в Мазовецком воеводстве была отремонтирована колея, которая была повреждена в результате диверсии.

"После ремонта пути, поврежденного в результате диверсии, двухпутное движение на участке Соболев - Жичин было восстановлено в 00:21", - отметил глава министерства инфраструктуры Дариуш Климчак.

Видео дня

В связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры прокуратура в понедельник начала расследование актов диверсии террористического характера.

Предметом расследования является повреждение инфраструктуры железнодорожной линии №7 на участке Варшава Восточная-Дорогуск. Повреждение путей было вызвано взрывчатыми веществами вблизи поселка Мика (Гарволинский район) и путей вблизи поселка Голуб (Пулавский район).

Повреждение железной дороги на границе с Украиной

17 ноября стало известно, что в Польше был поврежден участок железной дороги, по которой следуют поезда в Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск тогда отметил, что речь идет об участке железнодорожного пути в Мазовецком воеводстве, который соединяет Варшаву со станцией Дорогуск на границе с Украиной. Повреждение было зафиксировано 16 ноября.

В правительстве Польши не исключают, что это был акт саботажа. На месте работали экстренные службы и ремонтные бригады.

Вас также могут заинтересовать новости: