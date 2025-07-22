Ирина Подносова считалась "человеком Путина" в судебной системе.

В России продолжается мор влиятельных бизнесменов и топ-чиновников. В этот раз смерть настигла главу Верховного суда РФ – уже второго за два года, сообщает The Moscow Times.

По данным источников российских прокремлевских СМИ, Ирина Подносова умерла в Москве на 72-м году жизни. Сообщается, что это случилось после "тяжелой болезни", однако не уточняется, какой именно.

Подносова была назначена на должность главы Верховного суда в апреле прошлого года с подачи Владимира Путина. До нее эту должность с 1991 по 2024 год занимал Вячеслав Лебедев, который тоже умер "на посту".

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Ключевым моментом в биографии Ирины Подносовой является ее учеба на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета: она была в одном потоке с Путиным и нынешним главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Как пишет "Медуза", в российской судебной системе Подносова считалась весьма влиятельным человеком, "поскольку все понимают, кто за ней стоит". При этом уровень ее профессиональной квалификации не всегда соответствовал тем должностям, на которые ее назначали.

В некоторых своих интервью Подносова упоминала свое знакомство с Путиным в университетские годы, называя его довольно невзрачным человеком.

Загадочные смерти в России

Как писал УНИАН, в 2022 году в России началась волна загадочных смертей, затронувшая высокопоставленных должностных лиц, топ-менеджеров госкорпораций и влиятельных бизнесменов. Многие из них были связаны с энергетическим сектором, в том числе с компаниями "Газпром", "ЛУКойл" и другими стратегическими структурами. Официальные версии часто сводились к "несчастным случаям", "самоубийствам" или "внезапным болезням", однако обстоятельства некоторых смертей вызывали глубокие сомнения в их естественности.

Среди наиболее обсуждаемых случаев — гибель нескольких топ-менеджеров "Газпрома", которые за короткий промежуток времени были найдены мертвыми в собственных домах или на отдыхе. К примеру, некоторые из них погибли вместе с семьями.

Эта серия смертей происходила на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, международной изоляции страны и обострения внутренней борьбы за ресурсы и влияние.

Аналитики предполагают, что в некоторых случаях речь могла идти о внутренних "чистках" или "зачистке следов" коррупционных схем. Альтернативная версия – борьба разных групп внутри российских элит, где устранение конкурентов стало частью нового порядка.

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