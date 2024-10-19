Обстоятельства смерти Михаила Рогачева выясняются.

В Москве найден мертвым бывший вице-президент российского концерна ЮКОС Михаил Рогачев. Об этом сообщает российский пропагандистский телеграм-канал Mash.

"Один из топов ЮКОСа Михаил Рогачев выпал из окна и погиб в центре Москвы. Предварительно он совершил суицид", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Рогачеву было 64 года. По информации Mash, он имел тяжелую форму онкологии.

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"Он оставил предсмертную записку и утром совершил суицид в Протопоповском переулке", – сообщается в телегам-канале.

Загадочные смерти топ-менеджеров в России

В РФ погиб топ-менеджер Московской биржи. Сообщалось, что он упал с яхты во время прогулки по Москва-реке. 44-летний директор по медиа и рекламе Московской биржи Георгий Чибисов пропал вечером 27 июля. На следующий день было найдено его тело.

Ранее умер глава одной из крупнейших нефтяных компаний России "Лукойл" Владимир Некрасов. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Некрасов стал третьим топ-менеджером "Лукойла", который умер за последние два года с начала войны РФ против Украины.

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