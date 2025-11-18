У новоприбывших украинцев будут проверять имеющиеся активы.

Правительство Германии уже на этой неделе планирует принять законопроект, который меняет правила предоставления социальной помощи гражданам Украины. Об этом в интервью DW заявил министр внутренних дел Александер Добриндт.

По новым правилам, украинцы, которые приедут в ФРГ, больше не будут получать Bürgergeld - социальную помощь, предоставляемую гражданам страны. Их переведут на другую систему - выплаты в соответствии с Законом о поддержке искателей убежища (Asylbewerberleistungsgesetz).

"Мы договорились об изменении правового поля. Эта договоренность уже согласована между министерством труда и министерством внутренних дел. На этой неделе она также будет принята на заседании федерального правительства и будет действовать ретроспективно с 1 апреля этого года", - отметил Добриндт.

Ожидается, что новоприбывшие украинцы будут иметь четкую обязанность активно искать работу. В случае отсутствия каких-либо попыток трудоустройства выплаты будут сокращать.

Также будут проводить проверку имущественного положения беженцев. Помощь получат только те, кто не имеет собственных значительных активов. Глава МВД объяснил:

"Если активы есть, их необходимо использовать, прежде чем оказывать помощь искателям убежища".

В публикации говорится, что ранее министр труда Бербель Бас отмечала: законопроект содержит механизмы, которые позволят избежать "ретроспективного наказания" тех украинцев, которые прибыли после 1 апреля. По ее словам, каждый беженец имеет подтверждение на получение выплат на определенный период, и изменения будут касаться только тех, у кого этот период завершится.

По состоянию на сегодня, в Германии находится около 1,1 млн украинских беженцев. Сейчас Bürgergeld для одинокого человека предусматривает 563 евро в месяц плюс покрытие расходов на жилье и отопление.

Система выплат для искателей убежища значительно скромнее: 196 евро - на личные нужды, 245 евро - на питание и необходимые расходы. Итого - 441 евро в месяц. К тому же доступ к медицинской помощи в этом случае ограничен.

Выплаты украинским беженцам в Германии

Напомним, Правительство Германии планирует рассмотреть законопроект, который подало Министерство труда по реформе социальной помощи украинцам. Кабинет министров страны должен принять решение, будут ли украинцы, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года получать социальную помощь или же перейдут к системе выплат по закону о выплатах искателям убежища.

Говорилось, что с февраля 2025 года начали появляться новости о намерении немецких властей сократить социальные выплаты беженцам из Украины. Партии созданной в правительстве коалиции в Германии - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, а также Социал-демократическая партия Германии заявили: украинцам, которые обратились за помощью после 1 апреля, будут платить меньший размер соцпомощи.

