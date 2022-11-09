Это касается и сестры миллиардера.

Узбекистан лоббирует снятие санкций Европейского Союза с российского олигарха Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Им оказывают юридические консультации в стране на случай, если придется обжаловать решение ЕС в суде.

Такой информацией поделилось издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников журналистов анонимно рассказал, что в Ташкенте воспользовались визитом президента Европейского совета Шарля Мишеля, который посетил столицу с 27 по 28 октября. Ему выдвинули претензии в связи с персональными санкциями по отношению к Усманову.

"Мы не можем комментировать действия узбекского правительства, но санкции действительно препятствуют инвестиционным и благотворительным проектам", — сообщил спикер олигарха. В Министерстве иностранных дел Узбекистана не комментируют усилия страны насчет снятия ограничений с Усманова.

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Репортеры FT узнали, почему официальный Ташкент заинтересован в отмене санкций. Усманов родился в Узбекистане и обладает существенным капиталом. Власти государства считают, что ограничения ЕС, в которые входит замораживание активов, снижают способность олигарха инвестировать в развитие Узбекистана.

Санкции против Усманова и его сестры

Усманов стал одним из первых российских олигархов, которые попали под санкции Европейского Союза. Еще в начале марта в Италии арестовали его виллу.

В середине апреля в Германии под санкции попала Гульбахор Исмаилова. Власти ФРГ задержали роскошную яхту сестры Усманова.

Германские правоохранители также провели обыски в доме и на яхте олигарха. А еще они изъяли десятки подсанкционных картин, которые находились в собственности миллиардера.

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