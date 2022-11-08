Среди произведений искусства заметили картины Шагала.

Немецкие правоохранители изъяли 30 картин, которыми предположительно владеет подсанкционный российский миллиардер Алишер Усманов. Общая стоимость произведений искусства оценивается в 5 миллионов евро.

По данным немецкого издания Sueddeutsche Zeitung, все картины изначально находились на 156-метровой яхте "Дильбар", но в 2021 году судно встало на ремонт в Гамбурге, а картины переместили на склад компании Hamburger Spedition. Среди изъятых произведений искусства, возможно, были картины Шагала.

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При этом сама яхта оценивается в 600 миллионов долларов. Усманов должен был уведомить немецкие власти о всех активах в стране, "чего он, очевидно, не сделал".

В Германии российского бизнесмена подозревают в неуплате налогов более чем на 500 миллионов евро. Правоохранители уже обыскали виллу на озере Тегернзее, которую связывают с Усмановым, и установили, что последние годы бизнесмен жил в Германии, где должен был платить налоги.

Санкции против Усманова - что известно

Российский бизнесмен Алишер Усманов попал в санкционный список Европейского союза и Великобритании. Все активы миллиардера заморожены, а ему запретили въезд.

На основании европейских санкций арестованы яхты олигарха, а в Германии ведутся два отдельных расследования.

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 миллиардов фунтов. Среди его недвижимости в Британии в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

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