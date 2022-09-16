Белорусский диктатор пытался начать диалог с президентом Казахстана, но их разговор длился недолго.

Во время неформальных бесед Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане российского президента Владимира Путина и его приспешника Александра Лукашенко заметно обходили вниманием.

Как видно на фотографиях TRT, отснятых во время встречи в Самарканде, главным действующим лицом был турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Рядом с Эрдоганом довольно раскованно чувствовал себя азербайджанский лидер Ильхам Алиев, а вот президенту Таджикистана Эмомали Рахмону было заметно дискомфортно - он отклонился от Путина и оперся на подлокотник.

Видео дня

Возле Путина сидел его прихвостень Александр Лукашенко. Тот внимательно слушал Эрдогана.

На видео прогулки участников саммита по улицам Самарканда Путина вообще не было в поле зрения.

Белорусский диктатор, в свою очередь, пытался начать диалог с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, но их разговор длился недолго.

Справка УНИАН. В Шанхайскую организацию сотрудничества, созданную в 2001 году, входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан и Индия; Беларусь - в наблюдателях, Турция и Азербайджан - в партнерах по диалогу.

Среди заявленных задач ШОС - борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, развитие экономического сотрудничества, энергетическое партнерство, а также "научное и культурное взаимодействие". Россияне утверждают, что ШОС - это не политический блок, он занимает "промежуточную позицию".

Как писал УНИАН, российский президент Владимир Путин во время инспекции военных учений на Дальнем Востоке заметно хромал и нервничал.

Вас также могут заинтересовать новости: