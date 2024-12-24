На таких судах обычно много элементов иностранного производства.

В Средиземном море после взрыва затонуло российское судно Ursa Major с ценным грузом.

По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, авария произошла из-за системных проблем с обслуживанием судов, а двух пропавших моряков, вероятно, уже не найдут. Он отметил, что в течение короткого времени произошло несколько таких инцидентов: сначала в Черном море, сейчас – в Средиземном.

"Однако все эти случаи объединяет одно – системные проблемы с обслуживанием. По крайней мере, они должны их иметь, учитывая то, что на таких судах обычно много элементов иностранного производства. И обычно это касается машинного отделения. По имеющейся информации, которая еще проверяется, этих двух членов экипажа, скорее всего, уже не найдут, потому что они скорее всего погибли при взрыве в машинном отделении", – заявил спикер в эфире телемарафона.

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По его словам, это событие свидетельствует о том, что российские оккупанты начинают на себе ощущать последствия западных санкций.

"Это может свидетельствовать о том, что есть системная проблема у россиян, и она отражается вполне ожидаемо на общем состоянии их флота, независимо от того – это флот, условно, гражданский или боевой флот. Если с боевым флотом информация не может распространяться так быстро и так доступно, потому что это более закрытая структура, то то, что касается условно гражданского судоходства – на поверхности, а иногда – и под поверхностью", – отметил Плетенчук.

Ursa Major: что известно

В Средиземном море, у берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major. Как сообщает испанское издание, 14 моряков доставили в порт Картахены. Еще двое считаются пропавшими без вести. Источники утверждают, что на судне произошел взрыв, из-за чего возник крен.

Ursa Major много лет перевозил грузы так называемого "Сирийского экспресса" – маршрута снабжения российских войск в Сирии. Аналитики предполагали, что он предназначен для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймиме.

По другим данным, сухогруз направлялся во Владивосток, а не на помощь в эвакуации Тартуса.

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