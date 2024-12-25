В целом в результате аварии двое членов экипажа пропали без вести.

Российский корабль Ursa Major затонул в Средиземном море. В частности компания-владелец сообщила, что судно было взорвано. Об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Компания "Оборонлогистика", которая владеет судном, заявила, что перед затоплением "с правого борта произошли три взрыва". Там отметили, что такое событие является "терактом".

Пропагандисты добавили, что взрыв, скорее всего, произошел в машинном отделении. 14 членов экипажа спасли, двое пропали без вести.

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Крушение судна Ursa Major - что известно

Как писал УНИАН, 24 декабря стало известно, что в Средиземном море у берегов Испании затонуло российское судно Ursa Major. Это судно в течение многих лет перевозило грузы так называемого "Сирийского экспресса" - маршрута снабжения российских войск в Сирии.

В то же время в ВМС ВСУ прокомментировали инцидент с затонувшим судно Ursa Major. По словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, авария произошла из-за системных проблем с обслуживанием судов, а двух пропавших моряков, вероятно, уже не найдут.

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