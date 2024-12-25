Ursa Major был самым большим и самым мощным судном в кремлевском флоте материально-технического снабжения.

В канун Рождества в Средиземном море недалеко от Испании затонуло грузовое судно-перевозчик Ursa Major, которым управляет кремлевская военная логистическая компания. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, потеря "уникального и труднозаменимого" 13 000-тонного сухогруза стала серьезным ударом для "Оборонлогистики" и российской судостроительной промышленности.

Акс уточняет, что построенному в Германии судну Ursa Major было всего 15 лет, что очень мало для вспомогательного судна. Российский Центр управления в кризисных ситуациях отметил, что на судне произошел "взрыв" в машинном отделении, после чего судно перевернулось на правый борт и затонуло.

"Ursa Major" был особым объектом. Это был самый большой корабль "Оборонлогистики", а также одно из немногих судов в реестре компании, оснащенное пандусами для заезда и выезда автомобилей из трюма, а также кранами для вертикальной погрузки, установленными сверху", - отмечает Акс.

Видео дня

При этом российские блогеры отмечают, что более крупного универсального грузового судна с возможностью горизонтальной и вертикальной погрузки в РФ просто не существует.

Как отмечает Акс, по имеющимся данным, Ursa Major перевозило во Владивосток краны и специальные люки для атомных ледоколов, и именно громоздкие краны могли привести к перегрузке судна и его затоплению.

Задача Ursa Major на Дальнем Востоке заключалась в выполнении адач по "развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути", которые теперь, очевидно, сорваны, говорится в статье.

Ursa Major - что известно об инциденте

В Средиземном море, у берегов Испании затонул российский сухогруз Ursa Major. Как сообщает испанское издание, 14 моряков доставили в порт Картахены. Еще двое считаются пропавшими без вести. Источники утверждают, что на судне произошел взрыв, из-за чего возник крен.

По мнению спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, авария произошла из-за системных проблем с обслуживанием судов. По его словам, это событие свидетельствует о том, что российские оккупанты начинают на себе ощущать последствия западных санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: