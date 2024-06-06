Для укрепления международной решимости на саммите необходимо сильное лидерство со стороны Вашингтона и ключевых европейских союзников.

Этим летом, больше, чем когда-либо с тех пор, как российские войска пересекли границу в феврале 2022 года, Украина срочно нуждается в максимально решительном подтверждении дипломатической поддержки, поддержки в сфере безопасности и экономики со стороны Запада, пишет обозреватель П. Майкл МакКинли для издания The Hill.

"Военная помощь со стороны США и европейских союзников снова увеличивается, но войны выигрываются не только на поле боя. Политическая и дипломатическая поддержка Украины также требует усиления. Двойные мероприятия, состоявшиеся этим летом – Саммит по вопросам мира на Украине в Швейцарии в июне и саммит по случаю 75-й годовщины НАТО в Вашингтоне в июле – предоставляют беспрецедентную возможность сделать это", - считает он.

По его мнению, саммит 15-16 июня, организованный правительством Швейцарии, может стать последней возможностью в этом году активизировать более широкое международное мнение о глобальных последствиях войны в Украине. Точно так же, как это было до и после начала войны, администрация Байдена может дать импульс как для более срочного участия в дипломатии для достижения мира, так и для консолидации военной поддержки союзников Украине через несколько недель на саммите НАТО.

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В последние месяцы основной целью Вашингтона и европейских столиц было обеспечение финансовой и военной поддержки военных усилий Украины. Белому дому потребовалось семь месяцев, чтобы преодолеть предложение Палаты представителей о блокировании военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов. В Европе Венгрия почти два месяца задерживала пакет помощи на сумму 50 миллиардов евро, прежде чем согласилась его выпустить.

Упущенное время сказалось на войне и Россия использовала зимние месяцы для подготовки к новому наступлению, пока Запад обсуждал это, а украинские запасы оружия были исчерпаны.

"Но именно в такие моменты дипломатия и символика имеют огромное значение и могут напомнить о том, что поставлено на карту - и не только для Украины. Конференция в Швейцарии является на сегодняшний день самой амбициозной попыткой привлечь страны мира, а не только западных союзников Украины, к поддержке прекращения конфликта, который нарушил мировые поставки энергии и продовольствия, вызвал призрак ядерного конфликта, породил мировую второй по величине отток беженцев, повлекший за собой сотни тысяч жертв", - пишет аналитик.

Он считает, что для укрепления международной решимости на саммите необходимо сильное лидерство со стороны Вашингтона и ключевых европейских союзников.

"Сейчас можно провести параллели с февралем 2022 года. В начале войны визиты президента и кабинета министров в Киев, а также президента Зеленского в Вашингтон имели решающее значение для закрепления приверженности США Украине как в сознании народа, так и среди союзников и противников. Они также направили недвусмысленный сигнал политической и дипломатической поддержки украинцам, когда они противостояли и разгромили тотальное российское вторжение с целью свержения своего правительства", - отмечает обозреватель.

МакКинли уверен, что Украина снова нуждается в этом подтверждении в июне 2024 года, когда Россия снова уверена в своих целях.

"Ставки остаются высокими: Украина, по крайней мере, для основанного на правилах порядка, который господствовал в течение 70 лет после Второй мировой войны и окончания холодной войны, является определяющим конфликтом нашей эпохи. Победа России перевернула бы все расчеты Соединенных Штатов и Европы относительно собственной безопасности и процветания в будущем и устранила бы ограничения на насилие между государствами во всем мире", - пишет журналист.

Он думает, что Россия, Китай и другие страны, сомневающиеся в стойкости Соединенных Штатов, стремятся подорвать международные обязательства перед Украиной.

"Украинцы пожалеют, что президент Байден не примет участие в саммите в Швейцарии, но он встретится с Зеленским во Франции на полях 80-летия Дня Д во Франции. Кроме того, вице-президент Камала Харрис, которая будет представлять администрацию, может работать с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими мировыми лидерами, присутствующими перед участниками митинга, чтобы послать безошибочный сигнал в этот критический момент: Украина не одинока", - добавил эксперт.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Уже на следующей неделе в Швейцарии состоится саммит мира, где принять участие могут более 150 стран. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, обсуждать мирные переговоры между Украиной и Россией на нем не будут.

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя", - заявил он.

Зато канцлер рассказал, что цель саммита - привлечь как можно больше стран всего мира, чтобы дать четко понять России, что Устав ООН и Международное право действуют. А для того, чтобы говорить о каких-то мирных переговорах, нужно, чтобы Москва вывела все свои войска из Украины.

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