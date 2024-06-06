В Будапеште пожаловались, что россиян на саммит не пригласили.

Венгрия примет участие в украинском Саммите мира в Швейцарии. Ее будет представлять глава МИД Петер Сийярто. Об этом сам венгерский дипломат сообщил во время своего визита в Санкт-Петербург, пишет Telex.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия стоит на стороне мира и участвует во всех мероприятиях, где мир на повестке дня. При этом глава венгерского МИД выразил сожаление из-за того, что государство-агрессор не приглашено на швейцарскую встречу.

"Мы считаем, что реальных результатов можно ожидать, если все будут за столом переговоров. На этот раз это не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы примем участие на уровне министра иностранных дел", - сказал он.

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Саммит мира в Швейцарии: последние новости

Как писал УНИАН, швейцарский саммит мира не предусматривает создание условий для начала мирных переговоров с Россией. Его цель - привлечь как можно больше стран мира на сторону Украины. Как пояснил канцлер Германии Олаф Шольц, переговоры с РФ сейчас просто невозможны, ведь Путин верит, что может покорить Украину силой.

Также мы рассказывали, что Джо Байден не поедет на Саммит мира в Швейцарии. США будет представлять вице-президент страны Камала Харрис. В Офисе президента Украины отметили, что перед саммитом Зеленский дважды будет встречаться с Байденом лично.

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