Участие в саммите подтвердили уже 106 стран мира, но России среди них не будет.

Уже на следующей неделе в Швейцарии состоится саммит мира, где принять участие могут более 150 стран. Однако, по словам канцлера Германии Олафа Шольца, обсуждать мирные переговоры между Украиной и Россией на нем не будут, сообщает Tagesschau.

"Там не будет мирных переговоров. Мы все еще далеки от этого, пока Россия верит, что сможет достичь своих целей на поле боя", - заявил он.

Зато канцлер рассказал, что цель саммита - привлечь как можно больше стран всего мира, чтобы дать четко понять России, что Устав ООН и Международное право действуют. А для того, чтобы говорить о каких-то мирных переговорах, нужно, чтобы Москва вывела все свои войска из Украины.

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"Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет ничего наивного или непристойного", - добавил Шольц.

Кроме того, он отметил, что Бундесвер должен быть усилен, а Украина должна получить всю необходимую ей помощь.

Саммит мира в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 2 июня участие в саммите мира подтвердили 106 стран. Также в Швейцарию прибудет около 70 мировых лидеров.

В то же время стало известно, что президент США Джо Байден на саммит не приедет. В Белом доме заявили, что вместо него поедет вице-президент страны Камала Харрис, которая подтвердит поддержку украинскому народу в борьбе с Россией.

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