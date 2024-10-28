Украинцам нельзя будет возвращаться домой в течение четырех лет, пока рассматривается заявка о предоставлении защиты.

Для получения субсидиарной защиты украинским беженцам во Франции необходимо отдавать свои документы. Об этом рассказала украинский психолог Валентина Артамонова, которая сейчас проживает в этой стране.

"Украинцы оставляют свои документы во Франции, чтобы перейти на французский паспорт через некоторое время", - поделилась психолог в эфире канала КИЕВ24.

Артамонова отметила, что это стандартная процедура для беженцев во Франции. Новая форма защиты предусматривает передачу паспорта Украины и свидетельства о рождении, чтобы в будущем украинец смог получить паспорт Франции.

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Помимо этого на период рассмотрения заявки о предоставлении защиты предусмотрено ограничение на возвращение в Украину.

"Мы не можем возвращаться в Украину четыре года, пока Франция рассматривает эту заявку", - уточнила психолог.

Тем не менее украинцы имеют право вернуться домой и до истечения этого срока, если произошла экстренная ситуация, но для этого нужно обратиться к органам власти. Это касается смерти близких людей или решения важных вопросов, подчеркнула Артамонова.

По словам психолога, такой подход применяется для того, чтобы определить, действительно ли украинец собирается оставаться во Франции или планирует вернуться домой.

Украинские беженцы за границей - важные новости

Ранее УНИАН писал, что украинка, которая 10 лет живет в Варшаве, рассказала об отношении к беженцам в Польше. Она поделилась, что жители страны воспринимают их как временных гостей.

Кроме того, федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагал ввести новый правовой статус для беженцев из Украины. Он призвал лишить украинцев некоторых прав, чтобы снизить расходы.

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