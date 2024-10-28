Для граждан Польши украинские беженцы и мигранты являются лишь временными гостями. Такое мнение высказала украинка, которая 10 лет живет в Варшаве.

В комментарии NV журналистка Елена Бабакова рассказала, что поляки нередко с подозрением относятся к желанию украинцев остаться и интегрироваться в польское общество. Также они воспринимают недовольство украинцев местным сервисом как проявление неблагодарности:

"Когда что-то меняется, законы или общественные настроения, растут расизм и исламофобия, по украинцам тоже прилетает рикошетом, пусть они и не имеют к этому отношения".

Бабакова добавила, что за время полномасштабной войны немало украинок с детьми интегрировались в местных общинах, однако они до сих пор остаются для поляков гостями, которые "должны или молчать, или собрать вещи и уехать" в конфликтных ситуациях.

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