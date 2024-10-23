Цель состоит в том, чтобы уменьшить расходы Германии.

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает ввести новый правовой статус для беженцев из Украины и лишить их гражданских прав. Об этом он заявил журналу Wirtschaftswoche.

По словам министра, цель состоит в том, чтобы уменьшить расходы Германии на помощь и привлечь больше людей на рынок труда. Зато беженцы из Украины должны получить собственный правовой статус.

Согласно замыслу Линднера, это должно быть сочетание "льгот для искателей убежища в сочетании с инструментами политики рынка труда для граждан". Украинцы все равно не будут проходить процедуру предоставления убежища, но не будут получать автоматически гражданскую помощь, "которая направлена на обеспечение социально-экономического прожиточного минимума с социальным участием даже без работы".

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Также министр предлагает реформировать и другие аспекты. В частности, возмещение расходов на жилье должно быть по фиксированной ставке, а не на основе фактических расходов.

"Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру и как они ее отопят. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро", - пояснил Линднер.

Сейчас муниципалитеты покрывают расходы на аренду жилья и отопление получателей льгот и их семей в определенных региональных пределах. В первый год действует так называемый период ожидания. Соответствие стоимости проживания не проверяется, чтобы получатель помощи сосредоточились на поиске работы.

Однако примерно каждый второй получатель гражданской помощи продолжает ее получать даже через полгода после начала работы. Это связано с низкой зарплатой или работой на неполный день. Особенно страдают люди с детьми.

Украинские беженцы - последние новости

По данным ООН, население Украины сократилось на 10 миллионов, или примерно на четверть, с начала полномасштабного российского вторжения.

В настоящее время сложно точно спрогнозировать, какая именно численность населения будет через 20-25 лет. В то же время в Украину вернется треть или даже половина беженцев. Соответствующий прогноз озвучила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Либанова.

Власти ряда стран Европейского союза недовольны темпами трудоустройства украинских беженцев, среди них Австрия. Несмотря на свободный доступ к рынку труда, трудовая интеграция украинцев в этой стране идет медленно.

В то же время почти 40% украинских беженцев в Германии уже нашли работу.

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