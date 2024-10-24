Местные жилищные ассоциации заявляют, что проводят такие действия по требованию правительства.

На востоке Франции украинским беженцам приказали покинуть предоставленное жилье. Об этом сообщает Le Monde.

В частности власти департамента Мерт и Мозель сообщили переселенцам, что они должны покинуть дома до конца октября. Такое решение было принято из-за сокращения бюджетных расходов на содержание беженцев и содействие их интеграции во французское сообщество.

Известно, что из 1600 украинских беженцев, которые живут в Мерт и Мозеле, примерно 600 живут в квартирах, арендованных за государственные средства. Большинство из них являются пенсионерами, которые не имеют возможности пойти на работы, поэтому некоторых такие решения власти заставили вернуться Украину, даже в прифронтовые области.

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В то же время после того, как вмешались в ситуацию правозащитные организации, власти департамента отложили сроки выселения до конца декабря.

В издании отметили, что украинские ассоциации признали, что в других регионах Франции "переход к другому жилью был организован заранее, плавно, без значительной напряженности", однако отметили, что на востоке "поддержка через интеграцию не была полной".

В свою очередь местные жилищные ассоциации, которые являются авторами писем о выселении, отмечают, что действуют по требованию правительства.

"Все необходимые шаги, направленные на профессиональную интеграцию и автономию, были сделаны недостаточно тщательно, чтобы включить вас в общую программу интеграции в регионе", - говорится в письме, подписанном Ассоциацией по приему и социальной реинтеграции Мерте и Мозель.

Далее в письме предлагают заинтересованным лицам найти личное решение для переселения:

"Если это не удастся, может быть предложено направление в приют для экстренных случаев, при условии наличия мест".

Украинские беженцы за границей - последние новости

Как писал УНИАН, федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что страна может пересмотреть статус украинских беженцев, чтобы уменьшить выплаты на помощь им и стимулировать их находить работу. В частности он предложил оставить для украинцев статус получателя убежища, однако без автоматического начисления денежной помощи на проживание.

В то же время демограф Алексей Позняк отметил, что страны Европы не будут против возвращения украинских беженцев на Родину. По его словам, Европе нужны работающие мигранты, а не те, которые живут на социальную помощь.

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