В Германии ультраправая 'АдГ' обещает выгнать украинцев и укреплять дружбу с Москвой

В своей предвыборной программе "АдГ" обещает лишить украинских граждан статуса беженцев.

Крайне правая политическая партия "Альтернатива для Германии", известная своими пророссийскими взглядами, пообещала в случае своей победы на выборах в сентябре ужесточить миграционную политику, депортировать украинцев из страны и усилить "дружбу" с Россией.

Как пишет Financial Times, эти планы содержатся в новой "программе правительства", которую партия представила на конференции в Саксонии-Анхальт, где у "АдГ" есть весомые шансы на победу. В регионе, где проживает около 2 миллионов человек и который является вторым беднейшим в Германии по ВВП на душу населения, согласно опросам, поддержка "Альтернативы для Германии" составляет около 40 процентов.

При этом главный соперник "Альтернативы для Германии" в штате, правоцентристская христианско-демократическая партия, заявила, что приход "Альтернативы для Германии" к власти станет "настоящей катастрофой" для региона.

Радикальная программа

156-страничная программа партии включает в себя ряд мер, выходящих за рамки компетенции правительства земли, такие как отмена санкций против Москвы, возобновление закупок газа по газопроводу "Северный поток", выход из Парижского соглашения по климату и отмена права на убежище в Германии.

Другие планы, изложенные в программе, почти наверняка будут оспорены в Конституционном суде Германии. Однако это может не остановить партию от попыток реализовать их, если она придет к власти.

"Немецкие земли несут ответственность за образование, полицию и региональные подразделения внутренней разведки, поэтому правительство "Альтернативы для Германии" может иметь далеко идущие последствия", - отмечается в статье.

Выгнать украинцев и дружить с Москвой

Так, "АдГ" в программе критикует "антироссийскую политику существующих политических партий", и обещает содействовать улучшению экономических и культурных связей с Москвой. В частности, предлагается расширить преподавание русского языка и запустить программы обмена школьниками с Россией.

Украинцы, говорится в программе, больше не должны иметь статуса беженцев в Германии и их нужно поощрять возвращаться домой.

Также в программе ужесточается подход к миграции, призывая к "культуре прощания" для нелегальных мигрантов, а не к "культуре приветствия".

В документе используется концепция "ремиграции", согласно которой принудительная депортация будет применяться к лицам, получившим отказ в предоставлении убежища, осужденным преступникам и другим лицам, не имеющим права на проживание в Германии.

Программа также включает в себя обещания сдерживать и препятствовать легальной миграции и отвергает идею восполнения нехватки квалифицированных кадров в таких областях, как здравоохранение, работниками из "культурно чуждых" стран.

Украинцы в Германии

Ранее СМИ сообщали, что в Германии планируют уменьшить выплаты для украинских беженцев. Сообщается, что это будет касаться украинцев, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Они не будут получать гражданскую помощь, размер которой составляет €563 в месяц.

В то же время на фоне отмены запрета на выезд для украинских мужчин призывного возраста от 18 до 22 лет, в Германии резко возросло количество украинских беженцев.

