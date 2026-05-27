Сколько дарить на свадьбу в Польше родственникам и друзьям: названы суммы

Свадебный конверт значительно подорожал в 2026 году.

Свадьбы в Польше в 2026 году подорожали, соответственно, повысились и ожидания в отношении суммы, которую следует дарить на торжество. Сколько денег следует положить в свадебный конверт родственникам, а сколько друзьям или коллегам – рассказывает портал polsatnews.pl.

Сколько стоит свадьба в Польше в 2026 году?

Организатор свадеб Каролина Верещинска заявила, что свадьба на 100 гостей в Поморском воеводстве в настоящее время стоит от 130 000 до 220 000 злотых.

"На цены влияют такие факторы, как рост стоимости услуг, качество выбранных субподрядчиков и уровень самого мероприятия. Стоит помнить, что единой "универсальной" цены на свадьбу не существует – все зависит от ожиданий жениха и невесты, количества гостей, места проведения и уровня обслуживания", – сказала она.

Для сравнения, в Свентокшиском воеводстве аналогичная церемония стоит около 77 000 злотых, в Великопольском воеводстве – около 88 500 злотых, а в Мазовецком воеводстве – около 105 000 злотых.

Что касается стоимости свадебного зала, то, по данным свадебного организатора Алины Адамчик, она варьируется от 300 до 600 злотых на человека.

Свадебный конверт в 2026 году

Стандарт, сформировавшийся на основе отраслевых данных и обсуждений в свадебных группах, выглядит следующим образом.

Родители чаще всего вкладывают средства непосредственно в свадьбу. Если они дарят конверт с деньгами, суммы варьируются от 3000 до 20 000 злотых (35-250 тысяч гривен).

Крестные родители, как правило, вносят 2000–4000 злотых на пару (25-50 тыс. грн).

Свидетели со стороны жениха/невесты, участвующие в подготовке и покрывающие свои собственные расходы на свадебные наряды, обычно также вносят 2000–4000 злотых.

Братья и сестры, не являющиеся свидетелями со стороны жениха/невесты, – 1500–2500 злотых (18-30 тыс. грн).

Близкие друзья – 1000-2000 злотых на пару (12-25 тыс. грн).

Друзья по работе или другие гости – 800-1000 злотых на пару (10-12 тыс. грн).

При этом в ответах на форумах разница в суммах очень существенная.

"Мой муж будет свидетелем на свадьбе моей сестры в следующем году, и он с января откладывает по 1000 злотых в месяц. К маю 2027 года у него будет 17 000 злотых (около 200 тыс. грн – УНИАН)", – написала одна из участниц свадебной группы.

"Я дарю 240 злотых (3 тыс. грн)", – отвечает другая.

При этом, согласно статистике, наиболее часто декларируемая сумма подарка составляет 501-1000 злотых (6-12 тыс. грн). Этот диапазон указали 32,5% участников. Каждый четвертый гость планирует пожертвовать больше, от 1001 до 3000 злотых (12-35 тыс. грн). Только 7,5% заявляют о сумме свыше 3000 злотых. Опрос проводился компанией Danae на выборке из 1001 взрослого поляка.

Ранее мы рассказывали, сколько дарят на свадьбу в Украине. Так, считается, что нормальная сумма для подарка - это от 100 долларов (примерно 4 200 гривен) на одного человека.

