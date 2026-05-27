'Мы стали похожими': The Economist спрогнозировал, как долго продлятся боевые действия в Украине

США выходят из переговоров, а война переходит в затяжную фазу изнурения – стороны готовятся к сценарию, при котором мир не наступит в ближайшее время.

Мирные переговоры Украины и России при посредничестве США зашли в тупик. Война переходит в фазу изнурения, когда победит тот, кто сможет выстоять, пишет The Economist.

В начале года переговоры при посредничестве Соединенных Штатов некоторое время выглядели как потенциальная основа для сложного мирного соглашения. Обсуждался сценарий, при котором Украина могла бы отказаться от части Донбасса в обмен на гарантии безопасности, однако эта модель так и не получила развития.

Российская сторона не одобрила ни одного конкретного предложения, и идея компромиссного урегулирования фактически утратила политический вес. 22 мая США официально заявили о прекращении участия в переговорах.

Видео дня

Несмотря на это, отдельные оптимистичные оценки предполагают, что дипломатический процесс может частично возобновиться уже летом. Издание пишет:

"Скорее всего, боевые действия будут продолжаться, пока Украина или Россия не сломаются".

При этом аналитики признают, что "точка перелома" для России остается неопределенной. Среди слабых мест называют экономическую стагнацию под давлением санкций, внутренние противоречия и потери от войны. В то же время доходы от высоких цен на нефть временно поддерживают российский бюджет, что затрудняет прогнозирование продолжительности войны.

Украинский дипломат, комментируя ситуацию, подчеркивает беспрецедентную неопределенность развития конфликта: "Мы стали довольно похожими (с Россией – УНИАН), хотя наши риски разные".

Он проводит параллель с крахом Германии в 1918 году после ее многообещающего весеннего наступления:

"Кто потерпит крах первым, или что, если никто из нас не потерпит краха? Этого никто не может вам сказать сейчас".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в том же материале говорится, что Украина должна быть готова к затяжному конфликту с Россией, который может продлиться еще несколько лет. Правительственные источники сообщают, что Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны.

В то же время аналитик Майкл Кофман заявил, что Россия не достигла ожидаемых результатов на фронте и все больше полагается на изнурение Украины. По его словам, "Украина объективно находится в лучшем положении, чем раньше".

Вас также могут заинтересовать новости: