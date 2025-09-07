В политической силе говорят, что из-за наплыва украинцев в стране "ухудшилась доступность арендного жилья и увеличились очереди к врачам".

Чешский политик, лидер оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" (SPD) Томио Окамура заявил, что он будет требовать пересмотра разрешений на пребывание украинских беженцев в Чехии, если его политическая сила войдет в коалицию после парламентских выборов в октябре 2025 года. Об этом сообщает издание Deník N.

Отмечается, что большинство украинцев из-за полномасштабного вторжения России находится в Чехии на основании так называемой временной защиты. По словам Окамуры, из-за наплыва беженцев из Украины "в Чехии ухудшилась доступность арендного жилья и увеличились очереди к врачам".

"Это не какая-то ненависть, но я чешский политик и стою на стороне чешского гражданина", - подчеркнул глава движения.

Как пишет издание, в планах движения "Свобода и прямая демократия" - сделать так, чтобы в Чехии остаться только те украинские граждане, которые работают на тех рабочих местах, которые не пользуются спросом среди чехов.

Как сообщал ранее УНИАН, в Германии предложили возвращать украинских беженцев домой, чтобы защищали родину. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер. Он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину, но сказал, что стоит рассмотреть возможность отправки трудоспособных украинских беженцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране.

Также недавно стало известно, что польский президент Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинцам в Польше. По его словам, Польша должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть на равных с украинцами. Он подчеркнул, что "800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше".

Как сообщал аналитический центр международной компании по трудоустройству Gremi Personal, в Польше нашел приют каждый четвертый украинец. В частности, в июне 2025-го количество украинцев, находящихся под временной защитой в этой стране, выросло на 5,6 тысячи человек - до 992,5 тыс., что является самым большим месячным приростом среди всех стран Европейского Союза.

