Также Зедер против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину.

Германия должна рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране. Об этом заявил премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер в интервью изданию Rheinische Post.

"Мира пока не видно. Поэтому вполне законно рассматривать возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы обеспечить безопасность в собственной стране", - сказал политик.

В то же время он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину, мол, Россия на это не согласится.

"Мне трудно представить размещение там (в Украине, - ред.) войска НАТО. Россия никогда бы на это не согласилась. Это было бы предвестником вступления Украины в НАТО. Кроме того, Бундесвер не готов к этому. Он перегружен до предела, как финансово, так и кадрово", - отметил Зедер.

Он также раскритиковал существующую систему государственной социальной помощи в Германии, из-за которой, по его словам, там "значительно ниже доля трудоустроенных украинцев по сравнению с другими европейскими странами".

"Это необходимо срочно изменить - и не только для новоприбывших украинцев", - подчеркнул политик.

Что в мире говорят об отправке иностранных войск в Украину

Как сообщал ранее УНИАН, Европа разработала план развертывания миротворцев в Украине, включающий две группы сухопутных сил. Одна будет предназначена для обучения и поддержки ВСУ, а вторая - "гарантирующая" сила, задачей которой будет отпугнуть возможное вторжение России, заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Воздушные патрули над украинским небом будут выполняться силами, базирующимися за пределами страны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил недавно, что Германия пока не имеет конкретных планов по отправке миротворческих войск в Украину. Мол, об этом можно будет говорить только тогда, когда будет хотя бы прекращение огня.

Между тем российский диктатор Владимир Путин пригрозил ударами по западным войскам в Украине. По его словам, если в Украине будут появляться войска НАТО, "особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий", то "это будут законные цели для их поражения".

