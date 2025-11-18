По его словам, страны ЕС должны продолжить реализацию планов по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий Украины.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа в НАТО заявил, что европейские союзники должны занять "более агрессивную" позицию в отношении Москвы. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, они должны продолжить реализацию планов по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий Украины.

Посол США Мэтью Уитакер сказал, что это станет "значительным шагом" в поддержании сокращающегося финансирования Киева на "несколько лет" в экономическом и военном плане.

"Но я думаю, что это также будет означать новый шаг - более агрессивную политику Европы. Сейчас самое время действовать смело", - заявил он.

Отмечается, что Европейский союз пытается согласовать план использования замороженных активов для обеспечения кредитного финансирования Украины. Бельгия, государство-член, в котором хранится большая часть активов клиринговой компании Euroclear, выразила возражения в связи с перспективой судебных исков и карательных мер со стороны России.

Финансовая помощь для Украины

После возвращения Трампа в Белый дом Европа была вынуждена взять на себя ведущую роль в поддержке Украины. Президент США практически прекратил финансовую и военную поддержку этой измученной войной страны. Страны ЕС и Канада перешли к закупке американского оружия для поставок на поле боя в Украине в дополнение к своей постоянной поддержке.

Однако финансирование Украины в течение следующих двух лет стало главной темой дискуссий среди европейских союзников. Предпочтительный для ЕС вариант предполагает выход на новую правовую территорию, хотя официальные лица заявляют, что план не предполагает изъятия активов российского Центробанка.

Другие варианты включают выделение государствами-членами грантов в размере не менее 90 млрд евро на 2026-2027 годы или принятие на себя обязательств по общему долгу ЕС для предоставления кредита.

