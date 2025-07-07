Среди туристов здесь распространился опасный тренд: кормить бурых медведей.

В румынских Карпатах на итальянского туриста напал бурый медведь, когда тот попытался покормить животное с руки. В результате, любитель дикой природы погиб.

Как сообщает Bild, судя по снимкам в телефоне туриста - у него было увлечение - подходить близко к диким животным.

В фатальном случае 48-летний Омар ехал на мотоцикле по Трансфэгэрашскому шоссе - живописной горной дороге в Румынии. Среди туристов здесь распространился опасный тренд: кормить бурых медведей.

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По данным следствия, вопреки знакам на трассе, запрещающим кормить медведей, мужчина остановился как раз перед одним из них, слез с мотоцикла и предложил медведю еду.

"На телефоне были также найдены фотографии, сделанные перед самим нападением. Медведь все ближе и ближе. Это крупные планы", - рассказал Арманд Кирилою из лесной службы.

Свидетели рассказали, что медведь потащил тело мужчины в лес после нападения, и водители, которые стали очевидцами, вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли частично вооруженные спасатели, но иностаранный турист уже был мертв.

Отмечается, что этот же медведь также пытался напасть и на спасателей, поэтому его пришлось застрелить.

По предварительным данным, это была медведица, защищавшая своих медвежат.

По данным властей, в этом районе живет более сотни бурых медведей. Только за последний месяц они напали на трех туристов во время запрещенного кормления.

Нападения медведе на туристов

Летом прошлого года в Румынии на популярном горном маршруте медведь убил 19-летнюю туристку. Животное схватило девушку за ногу и потащило в лес. Затем медведь стащил ее с тропы и швырнул в 120-метровую долину.

Сейчас в Румынии обитает самая большая популяция бурых медведей в Европе. Резкое увеличение популяции бурых медведей в стране связали с запретом трофейной охоты в 2016 году.

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