Решение объясняют большим количеством нападений на людей.

С начала 2025 года в Словакии выдали разрешения на убийство 159 бурых медведей. Согласно официальным данным, на данный момент убили 27 из них.

Об этом пишет словацкое издание TASR, ссылаясь на данные от министерства окружающей среды. В заявлении отмечается, что животные были "проблемными" и их застрелили "на основании исключений". Всего в этом году на территории страны погибли или были убиты 79 особей:

"На основании выданных разрешений на отстрел было ликвидировано 27 бурых медведей в районах Банская Быстрица, Липтовский Микулаш, Детва, Кежмарок и Зволен".

В министерстве добавили, что сейчас рассматривают и другие заявки на отлов медведей. Там отметили, что этот процесс должным образом документируется и профессионально оценивается в соответствии с действующим законодательством.

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Проблемы с медведями в Словакии

Напомним, в начале апреля правительство Словакии объявило чрезвычайную ситуацию в 55 из 72 округов после гибели 59-летнего мужчины в результате нападения бурого медведя.

Одобрен план по истреблению до 350 медведей - это примерно четверть популяции страны. Целью определили снижение численности до безопасного уровня в 800 особей. Кроме того, кабинет министров Словакии принял решение, которое позволяет продавать мясо бурого медведя населению.

По словам премьер-министра страны Роберта Фицо, с 2000 по 2020 год в Словакии зарегистрировали 54 нападения медведей на людей. Он добавил, что нельзя жить в стране, где люди "будут бояться ходить в лес или станут пищей для медведей".

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