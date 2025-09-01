По словам польского премьера, в следующем году страна инвестирует в оборону около 47 млрд евро.

Европа не должна больше уступать РФ, а наоборот, должна хорошо подготовиться и действовать жестко. Об этом сказал премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как пишет RMF24, в воскресенье, 31 августа, они посетили польско-белорусскую границу.

По словам Туска, последние дни и недели войны в Украине наглядно показали, что "никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности".

Он заявил, что Польша, вся Европа, НАТО и США должны быть очень жесткими, решительными и "проявить солидарность по отношению к этой очередной версии империи зла".

"Хватит уступок, мы должны быть жесткими и хорошо подготовленными", - сказал он.

Он заявил, что Польша готовится к обороне границ. По его словам, во время визита президент Еврокомиссии должна найти аргументы, которые убедят "всех в Европе, что эту границу мы должны защищать и в которую мы должны вкладывать европейские деньги".

Глава правительства подчеркнул, что Польша рассчитывает на "весьма весомую" долю в распределении средств европейских программ безопасности, включая программу SAFE.

"Мы претендуем на десятки миллиардов евро и говорим об этом без каких-либо стеснений. Мы никого ни о чем не просим, потому что в этом вопросе никто никому не делает услуг", - сказал Туск.

По его словам, в следующем году Польша инвестирует 200 миллиардов злотых в оборону (около 47 млрд евро).

Напомним, что во время визита в Польшу Урсула фон дер Ляйен высказалась о финансировании Вооруженных сил Украины. По ее словам, Еврокомиссия будет искать источники для финансирования украинских вооруженных сил, что должно стать одной из гарантий безопасности.

