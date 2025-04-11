Местным железнодорожникам понадобилось новое помещение для маленькой сельской станции.

В Японии появилась первая в мире железнодорожная станция, напечатанная на 3D-принтере. Ее построили всего за шесть часов на замену старой деревянной конструкции. Об этом сообщает Independent.

Новая станция, внешне похожая на садовый сарай, находится в сельской местности Арида, к югу от Осаки. Ее собрали по принципу конструктора из напечатанных на заводе бетонных элементов в течение одной ночи.

Железнодорожная компания West Japan Railway Company заявила, что эта станция является первой в своем роде в мире.

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"Обычно строительство вокзала такого же масштаба занимает около двух месяцев, поэтому мы считали скорость большим преимуществом", - сказал представитель железной дороги.

Японская компания Serendix, которая собственно и изготовила бетонные панели на 3D-принтере, заявила, что новая конструкция состоит из четырех частей, включая крышу и стены, и является сейсмостойкой, как и современные железобетонные дома. В целом на изготовление панелей ушло несколько дней.

Готовая конструкция имеет высоту 2,6 м при площади внутреннего помещения всего 30 кв. метров. Само здание поставили еще в марте, однако определенное время понадобится на то, чтобы до конца его обустроить - поставить билетные автоматы и устройства для считывания карточек и тому подобное. Окончательно станция заработает в июле 2025 года.

Как отмечает Independent, станция Хацусима всегда была маленькой и работали вообще без персонала. Ее старое деревянное здание было построено в 1938 году, а электрифицировали ее только в 1978 году. Как и на других сельских железнодорожных станциях Японии, количество пассажиров на Хацусиме в последние десятилетия постепенно сокращалось.

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